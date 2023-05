Capitan Futuro non sarà alla finale: sbaglia, ma lo capisco

Sui social tiene banco la storia della ragazza che dovrà laurearsi rinunciando alla presenza del padre alla cerimonia, il quale sarà impegnato a seguire la Roma nella finale di Europa League a Budapest. [...] Credo sia una decisione sofferta, ma la vita ti mette davanti a dilemmi shakespeariani ogni tre per due, così comprendo sia il punto di vista di Marta sia quello di suo padre. [...] Daniele De Rossi, invece, non sarà in Ungheria per motivi familiari. Ha fatto anche lui una c*****a, certo, ma lo capisco, non andrà al seguito della compagine giallorossa perché quando si ragiona col cuore invece che col cervello si sbaglia. So' tutti bravi quando si ama una cosa sola, ma il romanista già ama, per sua medesima costituzione; quindi, il romanista ha sempre il cuore già impegnato. Amare un romanista è come amara un'anima che ama già qualcosa, ma quel qualcosa non siete voi. Per noi la Roma vale come un figlio o una figlia. [...]

(La Stampa - S. Bonvissuto)