Capello: "Mourinho sta facendo un ottimo lavoro, ma forse ha esagerato mettendo in campo i tre giovani"

CORSERA - Fabio Capello, ex allenatore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni al quotidiano e si è soffermato su José Mourinho. Ecco le sue parole: "Mourinho sta facendo un ottimo lavoro. Forse nell’ultima partita ha un po’ esagerato, mettendo nel recupero tre giovani come per dire: questi sono quelli che ho. È un peccato che nel momento clou non abbia tutti a disposizione ma per questo gli allenatori chiedono rose ampie".