Calciomercato Roma: Belotti ed El Shaarawy nel mirino del Genoa

Per salvarsi in Serie A servono i gol degli attaccanti. Una regola non scritta che il Genoa conosce molto bene. (...) Uno degli obiettivi del Genoa è avere un attaccante già pronto per la Serie A. I primi nomi che sono circolati sono quelli di Piatek e Belotti. (...) Il centravanti della Roma sembra aver smarri-to la via del gol (per lui zero reti quest'anno in campionato, 3 in Europa League e uno in Coppa Italia) ma per entrambi la ma-glia del Grifone potrebbe rappre-sentare un'occasione di rilancio. (...) Non allontanandosi troppo dal giallorosso Belotti, invece, sul piatto potrebbe esserci anche la suggestione El Shaarawy. Il Faraone è andato a segno nell'ultimo turno di campionato (Roma-Salernitana, in campo pure Piatek e Belotti), è cresciuto nel settore giovanile rossoblù (ha fatto l'esordio in A con il Grifone e con la Primavera ha vinto il campionato ne12010) ed è in scadenza di contratto. Al momento i contatti con la Roma per un eventuale rinnovo sono in stand by per cui sull'attaccante c'è l'attenzione di diversi club di Serie A. Tra questi, potrebbe inserirsi anche il Genoa visto che negli anni è sempre rimasto un canale aperto con la società rossoblù. (...)

(Il Secolo XIX)