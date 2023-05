Budapest si mette tra padri e figlie. È febbre finale, ma non per De Rossi

Se i figli sono piezz' e core, figuriamoci le figlie. Per un padre, poi. Seguirle nella crescita, gioire per il loro incamminarsi nella vita, festeggiare il loro diploma, la laura, il matrimonio stop. Perché poi c'è anche la Roma. Pensate adesso, con la partita di Budapest che arriva a sconquassare i cuori e che vale uno strappo alla regola. È successo al papà di Marta, una studentessa universitaria di Biologia che ha inviato un sms alla trasmissione Radio Due 'I Lunatici': "Mi laureo mercoledì ma mio padre non ci sarà perché ha trovato i biglietti per Budapest. Per un uomo di 60 anni la laurea di sua figlia viene dopo una squadra di calcio...". I social si sono divisi su questo argomento e c'è stato anche il caso virtuoso di Daniele De Rossi, il quale rinuncerà alla partita perché sua figlia Gaia si diploma.

(Il Messaggero)