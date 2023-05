Budapest è già sold out: venduti 15mila biglietti

Definirla una febbre da Roma sarebbe riduttiva, perché nelle ultime due stagioni sono arrivati ben trentuno sold out allo stadio Olimpico. Definiamola allora una magnifica ossessione, quella per la squadra, per Mourinho, per la voglia di seguirla ovunque e a prescindere dal risultato. A maggior ragione se di mezzo c'è una finale europea, la seconda consecutiva. Ecco allora la magnifica ossesione da Roma, quella che ha portato in meno di un'ora a polverizzare i biglietti per Budapest messi a disposizione dalla Roma: ben 15500 tagliandi, anzi, codici per formalizzare poi l'acquisto sui canali Uefa (...)

(corsport)