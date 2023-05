Bruno Peres e quel meme che rischia di costare caro alla Ceres: la vicenda è in tribunale

Nel 2020 dopo un incidente in auto e il successivo alcol test, Bruno Peres, che all'epoca vestiva la maglia della Roma, sui social network era stato ribattezzato “Bruno Ceres”. Lo stesso profilo Twitter di Ceres Italia aveva pubblicato un fotomontaggio del giocatore vicino a una bottiglia di birra accompagnato dal messaggio “Stop sending me this sh**” (Smettete di mandarmi questa m***).

Bruno Peres si era mosso subito per contestare il reato di diffamazione aggravata e Vittorio Galimberti, amministratore delegato di Ceres Italia, è stato citato in giudizio. Il meme è stato ritenuto lesivo dell’immagine del calciatore dal pubblico ministero che segue la vicenda, che adesso sembra destinata a proseguire in tribunale.

(gazzetta.it)

