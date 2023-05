Brivido Dybala, Mourinho è in ansia

Siamo daccapo. Anzi, un po' peggio rispetto a una settimana fa. Paulo Dybala non sta bene e la caviglia fa ancora male. "È un grande dubbio in vista del Bayer Leverkusen", aveva detto José Mourinho nel postpartita di Bologna-Roma. Il tecnico sta pensando a una formazione con una sola punta e Pellegrini trequartista, con la cerniera Bove-Matic-Wijnaldum a centrocampo.

Ieri la 'Joya' aveva sensazioni più positive rispetto al giorno precedente e oggi cercherà di svolgere almeno una parte dell'allenamento in gruppo. Mourinho lo convocherà comunque e poi deciderà se e quanto utilizzarlo. Il problema però resta la condizione atletica, infatti l'argentino non riesce ad allenarsi sul serio da più di un mese.

Contro il Bayer Leverkusen potrebbe entrare in campo nel secondo tempo, proprio come accaduto contro il Feyenoord. La decisione definitiva verrà presa all'ultimo momento, dopo il solito colloquio in albergo nella mattinata della partita.

