Bove gol e la Roma ora sogna

La Roma non è per niente morta, come spesso José Mourinho lascia intendere, perché gli serve per lanciare qualche messaggio e magari anche per sorprendere gli avversari. [...] L'Europa League non è la Champions, è solo la sorella minore, ma qui piace tanto lo stesso e nessuno la molla e la Roma resta una realtà in campo internazionale, lo dicono i risultati degli ultimi cinque anni. Contro il Leverkusen, con la solita formazione rimaneggiata, questa sì è realtà, la Roma estrae dalle tasche una prestazione da notti di sogni e di coppe dei campioni, che tutti da queste parti non vedono l'ora di rivivere quanto prima. [...] La Roma vince, pur soffrendo alla fine, con un gol di Bove, e questo basta per continuare a sperare nella seconda finale di fila, per Mou sarebbe la sesta in carriera.

(Il Messaggero)