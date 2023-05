Boom Italia, coppe mai così ricche per le magnifiche 7: incassati 383 milioni, 109 in più in un anno

Boom Italia. Aspettando di vincere qualcosa sul campo tra Inter, Roma e Fiorentina, per i bilanci societari è già un successo clamoroso. Le nostre sette squadre hanno incassato fino a questo momento 383 milioni di premi UEFA, mentre l'anno scorso furono "appena" 274. Vincendo le tre finali si arriverebbe addirittura sopra ai 400 milioni. L'Inter ha già ricevuto 100 milioni e battendo il Manchester City diventerebbero 108. Successivamente c'è il Milan con 85 milioni, poi il Napoli a 77, la Juventus a 65 e la Roma a 25 (in caso di successo contro il Siviglia arriverebbe in totale a 33). La penultima è la Fiorentina con 17 milioni (19 se vincesse la finale di Conference League), mentre la Lazio è ultima con 14.

(gasport)