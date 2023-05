Bologna, Motta cerca il record di Saputo. Arnautovic sogna la rinascita contro Mou

C’è un filo conduttore lungo anni che lega Mourinho a Marko Arnautovic: lo Special One lo accolse all’Inter (2009-10) e in più occasioni lo avrebbe rivoluto con sé, anche al Chelsea per esempio. E forse pure nella Roma, considerando i sussurri che circolano inerenti a una chiacchierata avvenuta nella gara di andata. Si vedrà, visto che l’austriaco ha due anni di contratto col Bologna e che il Milan lo osserva. Quella gara di andata con annessa chiacchierata fra i due fu l’inizio stagionale del calvario del bomber austriaco. (...) La sensazione è che oggi Marko comincerà... dalla panchina: ma l’ingresso a gara inoltrata ci sarà al 99%. Motta vuole contare su di lui per la volata finale, lo dosa, non vuole perderlo ancora dopo i 25’ giocati contro il Sassuolo. C'è un ottavo posto da tenere stretto per un Bologna che potrebbe – vincendo – fare il record di punti dell’Era Saputo. Già, perché c’è anche questo dentro a un Dall’Ara che per l’ennesima volta conterà circa 23.000 spettatori, segno evidente di un entusiasmo ritrovato: c’è che come tetto di punti in campionato, nell’Era del numero uno canadese (presidente dal 2014), la quota fissata è quella di 47, raggiunta con Mihajlovic. (...)

(gasport)