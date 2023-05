Bergomi: "Siviglia-Roma? 51% di possibilità per gli spagnoli. I giallorossi dovranno sfruttare le palle inattive"

LA REPUBBLICA - Intervistato dal quotidiano romano, l'ex capitano dell'Inter oggi opinionista di Sky Sport, Beppe Bergomi, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche sulla finale di Europa League tra Siviglia e Roma. Queste le sue parole:

L'Italia che vince tutto: possibile? Con Guardiola di mezzo?

«Roma e Fiorentina se la giocano ampiamente, e l'Inter può realizzare la sorpresa clamorosa solo se la giocherà fino in fondo. Nel senso che non dovrà limitarsi ad aspettare le mosse dell'uomo che ha cambiato il calcio, il più bravo di tutti».

Andiamo con ordine: la Roma è la prima a esibirsi. Come se l'immagina?

«Quando c'è di mezzo Mourinho, ogni finale è possibile: lui le vince sempre. Ma anche il Siviglia lo fa, in Europa League. Con l'ultimo allenatore gioca più semplice, in profondità, e sa farlo benissimo. La Roma dovrà sfruttare le palle inattive, immagino che inizierà sulla difensiva. I loro centrali non sono impeccabili. Molto dipenderà dall'eventuale presenza di Dybala. Pronostico: 51 per cento Siviglia, 49 Roma».

[...]