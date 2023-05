Belotti, un anno a secco: digiuno incredibile per uno da 106 gol in A

Chissà se sarà servito a consolarlo quell’abbraccio di Mourinho, che l’ha stretto a sé per parecchi secondi stampandogli anche un bacio in testa. Belotti stava uscendo dal campo (sostituito da Abraham) subito dopo il raddoppio dell’Inter, rimuginando sul suo incredibile digiuno: un anno senza gol in campionato, 30 partite e 1.072 minuti giocati. (...) Con la Roma ne ha disputate 27 ricavandone solo 16 tiri (di cui 7 nello specchio) e un palo su rigore proprio contro il suo vecchio Toro. Numeri da non credere per un centravanti che con 106 reti è nella top 80 all time. (...) Uno “zero” che non è mai apparso in 11 campionati nella casella di Belotti. (...)

(corsera)