Belotti quasi 1000' senza gol in A

Nessuno ha giocato più partite di lui in Serie A con la Roma senza segnare. Dopo 29 presenze il 'Gallo' è ancora a secco e solamente altri 8 attaccanti giocarono almeno 10 volte senza vedere la porta: Pantò (11 nel 1945/46, 10 nel '46/47), Renato (23 nel 1988/89), Baldieri (11 nel 1989/90), Bartelt (12 nel 1998/99), Poggi (11 nel 1999/2000), Corvia (13 nel 2004/05), Montella (12 nel 2008/09) e Ibarbo (10 nel 2014/15). In molti casi, però, si trattava di apparizioni-lampo come quelle di Montella, il quale entrò sempre a gara in corso. Belotti rischia di fare peggio di Renato, che non segnò per 1543 minuti. Il 'Gallo' per il momento è fermo a 980'.

(corsera)