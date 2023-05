Nel grigiore della sconfitta c’è almeno una certezza: per giovedì contro il Bayer Leverkusen Mourinho avrà a disposizione Belotti e Dybala, sperando che a loro due possa aggregarsi anche Gini Wijnaldum. Sarebbe una boccata d’ossigeno, in un momento di apnea totale. Cristante resterà al centro della difesa, Celik sarà di nuovo a disposizione e potrebbe far rifiatare uno dei due esterni (Zalewski e Spinazzola). [...]

(gasport)