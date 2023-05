Belotti canti ancora?

Può bastare l'amore per essere felici? Se la vostra risposta è sì, allora Andrea Belotti avrebbe centrato l'obiettivo. Il centravanti, infatti, grazie al suo impegno, pare aver conquistato il cuore dei tifosi della Roma, ma in campionato è ancora fermo a zero gol dopo 28 presenze. La gara contro il Bayer Leverkusen è considerata per lui una sorta di ultima chiamata verso il futuro. Sarà l'ora del canto del 'Gallo'? Nelle coppe Belotti ha fatto un po' meglio, mettendo a segno quattro reti tra Europa League e Coppa Italia. L'attaccante sta vivendo comunque un momento di crisi: 131 palle perse, 136 passaggi riusciti (4,86 di media a partita contro i 10,86 di media per il ruolo) e solo 13 occasioni create (0,46 a gara contro i 0,77 del ruolo).

Il contratto di Belotti è in scadenza in estate ma potrebbe essere prolungato automaticamente fino al 2025 nel caso in cui dovesse raggiungere un certo numero di presenze, minutaggio e gol. Il classe '93, inoltre, sarebbe disposto a ridursi l'ingaggio pur di rimanere nella Capitale. Ora starà a lui regalare alla Roma uno straordinario finale di stagione. Ma il 'Gallo' avrà la forza per riprendere a cantare?

(gasport)