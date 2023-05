Bayer fa 1-1, Alonso perde due titolari

IL TEMPO (M. VITELLI) - Anche il Bayer Leverkusen pensa all'Europa League. Gli avversari della Roma impattano 1-1 in campionato in trasferta contro lo Stoccarda, un punto che comunque vale il sesto posto (con il Wolfsburg) in Bundesliga. Alla Mercedes Arena Xabi Alonso parte senza Wirtz e Hlozek, che entrano solo a gara in corso. Sotto per il gol di Guirassy su rigore, il Bayer trova il pareggio all'87' con Palacios, anche lui dal dischetto.

Intanto, cattive notizie per Xabi Alonso. Andrich e Kossounou, entrambi infortunatisi all'Olimpico, saranno out fino al termine della stagione. Il primo a causa di una frattura al metatarso sinistro, il secondo per un problema muscolare alla coscia destra.