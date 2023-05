Barcellona, Busquets: "Mourinho? È sempre lì. Convince i giocatori a un sacrificio enorme, ha idee chiare e personalità"

GASPORT - Intervistato dal quotidiano milanese, il centrocampista del Barcellona, che a giugno lascerà i blaugrana, Sergio Busquets, ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su José Mourinho e sulla finale di Europa League che lo Special One si giocherà con la sua Roma contro il Siviglia. Queste le parole del catalano:

[...]

Mourinho è di nuovo in una finale, con la Roma in Europa League.

«Esatto. È sempre lì. Col Leverkusen hanno sofferto ma ripeto, c'è un'idea. Di più: ok, per me difendere è più facile che attaccare, ma la cosa comporta la difficoltà di dover convincere i giocatori a un sacrificio enorme. Ripiegare per 90 minuti è complicato, tutti devono lavorare, collaborare, restare uniti, soffrire. Persuadere Eto'o a fare il terzino non è così scontato. Devi avere idee chiare e personalità».

[...]