Bagarini per Siviglia-Roma, ticket a mille euro sul web

Sono bastate quattro ore e mezza per vendere tutti i 15.500 biglietti che la UEFA ha assegnato alla Roma per la finale di Europa League contro il Siviglia, in programma il 31 maggio alle ore 21 alla Puskas Arena di Budapest. I 67mila tagliandi sono stati divisi in quattro tranche: 17mila per ciascuna società e, tolta un'aliquota per sponsor e partner, il resto in vendita ai tifosi locali già da prima delle semifinali.

I biglietti messi in vendita dalla Roma erano divisi in quattro categorie: 1240 tagliandi di categoria 1 a 150 euro a posto, 3100 di categoria 2 da 100 euro, 6975 di categoria 3 da 65 euro e infine 4185 di categoria 4 da 40 euro. Subito dopo la chiusura della vendita ufficiale, però, è partito il bagarinaggio e su Ebay si trovano decine di annunci di biglietti in vendita a un prezzo incredibilmente superiore (si è arrivati anche a 1000 euro) a quello originale.

La Roma ha ribadito la lotta al bagarinaggio, ma trattandosi di una gestione UEFA della vendita dei tagliandi "sconsiglia vivamente ai proprio tifosi di acquistare i biglietti attraverso piattaforma non ufficiali del club o della UEFA".

(Il Messaggero)