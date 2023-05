Arriva il Bayer: ultima chiamata per Ibanez

Resettare e ripartire. Con questa mentalità Roger Ibanez dovrà affrontare le ultime sei (o sette) partite della stagione con la maglia della Roma. Ricaricando le energie nervose in previsione della doppia sfida al Bayer Leverkusen.

Alternative non ce ne sono, visti gli infortuni in serie di Smalling, Kumbulla e Llorente. Domani sera sarà titolare e dovrà limitare catena di destra del Bayer formata da Diaby e Frimpong. L'arma più pericolosa di Xabi Alonso. Un aiuto fondamentale dovrà arrivare da Spinazzola (oggi in conferenza stampa insieme a Mourinho) favorito su Zalewski per una maglia da titolare.

Un mese di fiducia e poi sarà addio. La Roma questa estate dovrà introitare circa 60 milioni di euro dalle cessioni e il nome del brasiliano, insieme ad Abraham, è in cima alla lista di Pinto. Questioni di bilancio che si intrecciano ad una volontà tecnica ormai chiara. Dividersi è meglio per tutti. Per il calciatore che potrà ritrovare tranquillità da altre parti e per la Roma che punta a incassare almeno 30 milioni di euro. Il Tottenham ha mandato osservatori all'Olimpico per lui, così come il Newcastle e l'Atletico Madrid.

(La Repubblica)