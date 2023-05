Altre tre italiane tutte da finale, come negli anni '90

Nei formidabili '90 la Spagna eravamo noi e la Coppa Uefa si chiamava Coppa Italia. Tra l'89' e il '99 fu un'epopea: quattordici finaliste, otto successi e addirittura quattro finali tutte nostre. La Roma perse la sua con l'Inter, la Juve superò la Fiorentina ma ebbe la peggio con il Parma. Sembra fantascienza, ma in realtà dal 2010 ad oggi il calcio italiano ha vinto una Conibence e basta. Un crollo di «tecnici, brand, stadi, interesse e intensità degli allenamenti dal quale non riusciamo a risollevarci del tutto. (...) Vero che campionato e coppe sono mondi diversi, ma il Leverkusen di Xabi Alonso, allenatore già in campo, ha 8 punti in meno del modesto Friburgo finito ko con la Juve. Problema di Mou, che l'Europa League l'ha già vinta con Porto e United, e non è un caso che il Psg lo cerchi, è che esiste una Roma con Dybala e una senza. Se l'argentino gioca, sarà il Bayer a doversi preoccupare. Altrimenti, più equilibrio. Ma la Roma ha una dimensione superiore. Juve-Roma in finale, e che finale sarebbe, si può fare. (...)

(gasport)