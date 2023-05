Allarme Dybala, non riesce a guarire

Mourinho lancia l’allarme su Paulo Dybala, i tifosi sono con il fiato sospeso sulle sue condizioni. Perché come l’argentino riprende ad allenarsi con il gruppo e sembra essere pronto a scendere di nuovo in campo – esattamente quanto accaduto nei giorni prima della Salernitana – ecco che si trova di nuovo costretto a rallentare per il riacutizzarsi del dolore alla caviglia sinistra che da un mese non gli ha più permesso di scendere in campo da titolare. [...] L’obiettivo è Budapest, l’obiettivo è la finale di Europa League, l’unica gara che conta come ha ribadito Mourinho. Ecco perché Dybala nelle ultime ore ha cominciato anche una nuova terapia a Trigoria per cercare di risolvere il problema entro i prossimi otto giorni, quindi prima della sfida che assegnerà il trofeo continentale. Certo, anche se dovesse recuperare, l’argentino sarebbe totalmente fuori condizione. [...]

(corsport)