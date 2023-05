Abraham: "Col nostro stile di gioco far gol è dura"

Quella di Budapest sarà anche una sfida dal sapore inglese. Lo certificano Abraham e Smalling.

«Per la finale bisogna essere ottimisti - dice il centravanti -. Per me sarebbe un sogno vincere questa competizione, magari anche con un mio gol». Abraham ha già vinto Champions e Conference e va alla caccia della Coppa che gli manca. «Due finali in due anni non le avrebbero pronosticate nessuno». Sul fatto che in questa stagione stia rendendo meno è sincero: «Il nostro gioco penso che per un attaccante sia fastidioso, ma sarei pronto anche a fare il difensore pur di trionfare». Titoli di coda sul razzismo. «Ho visto che cosa è successo in Spagna. Nel calcio non c'è spazio per queste persone».

Smalling, invece, per la finale punta su Mou. «Penso che un allenatore così grande ci trasmette fiducia. Il Siviglia? L'abitudine a vincere conta, ma ci aiuterà aver vinto lo scorso anno e l'avere uno come Mou».

(Gasport)