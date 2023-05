A che gioco giocate?

Come si possono sporcare i giorni che precedono una finale prestigiosa e importantissima per la storia della Roma, ovvero un momento che dovrebbe essere entusiasmante, di totale condivisione?

Proprio come sta facendo la società: con il silenzio infinito, l'assenza, una presa di distanza a questo punto voluta.

Come si può tradire un allenatore, mancando di rispetto al suo passato e al suo pre sente, al suo lavoro? E come si possono ignorare i sacrifici e l'impegno di una squadra povera di tecnica ma seria, molto presente a sé stessa, quasi devota e di cuore? Sempre con il silenzio infinito, l'assenza e una presa di distanza assurda. […] Quando Dan volò a Londra per convincere Mourinho ad accettare In Roma e gli promise il primo anno di sacrifici, il secondo di crescita e il terzo di successi, sapeva perfetta mente di inseguire il top: da allora cose cambiato?

Per quasi ventiquattro mesi Mou è stato azienda, rispettoso ancorché sofferente: si è limitato a tre, quattro punture che erano chiari inviti al confronto e alla chiarezza. Nelle ultime settimane non ce l'ha più fatta. […] E Tiago Pinto? Che ruolo sta interpretando? Ha mai provato a fare da tramite, da collante tra l'allenatore-amico e la proprietà? Mi sa di no: continua a far finta di niente, non capendo che a Mou e a questa squadra deve i successi che in qualche modo sta firmando

Ecco allora la domanda delle mille pistole: non pensa, la proprietà, che il pubblico sempre presente all'Olimpico possa sentirsi poco considerato? Un pubblico che ha tollerato an che momenti di calcio pratico confidando nel. la forza della passione e avendo fiducia esclusivamente in Mou. Qualcuno a Trigoria ritiene che siano tutti stupidi? Tra meno di un mese si concluderà anticipatamente l'avventura romanista dello Special, un romanzo (troppo) breve ma indimenticabile. […]

(Corsport - I. Zazzaroni)