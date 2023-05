A Budapest sarà invasione giallorossa In oltre 20mila alla finale col Siviglia

Grande Esodo non aveva bisogno del fischio finale per cominciare. I tifosi della Roma, infatti, è dal giorno del passaggio del turno contro Il Feyenoord che avevano già cominciato a prenotare voli per Budapest quella che sembrava una scommessa con il destino si è trasformata in realtà. [...] Il traguardo all’orizzonte è doppio, visto che la squadra giallorossa, se vincesse l’Europa League, potrebbe disputare anche la finale di Super coppa Europea, contro la vincente tra Inter e Manchester City in Champions. [...]

(gasport)