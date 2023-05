A Bologna un clima da gita. Titolari a casa, spazio ai giovani

Se non si dovesse giocare la 35esima giornata di campionato, la trasferta a Bologna della Roma avrebbe tutte le caratteristiche di una gita scolastica di fine stagione. Con il professar Mourinho ad accompagnare i suoi bambini tra le bellezze del capoluogo emiliano. (...) Fuori dai convocati tutti gli infortunati. Da Dybala, rimasto a Roma per curarsi e lavorare in vista della trasferta di Leverkusen giovedì, passando per Smalling, Llorente, Karsdorp ed El Shaarawy, A casa anche Rui Patricio: giocherà Svilar insieme a diversi ragazzi della Primavera. Il portoghese ha aggregato al ristretto gruppo della prima squadra i giovani Del Bello, Missori, Faticanti, Falasca, Keramitsis e Maichrzak. Ci saranno minuti quasi per tutti, in una gestione delle forze specifica e mirata. (...) A centrocampo dentro Tahirovic e Camara, insieme all'uomo del momento Bove, l giovane Missori agirà da quinto a destra, dall'altra parte toccherà a Zalewski. Davanti unico sicuro del posto è Solbakken. (...)

(La Repubblica)