La carica dei 25mila, obiettivo Budapest

La Roma è in finale di Europa League e parte la caccia al biglietto per l'accesso alla Puskás. La Uefa li metterà in vendita on-line nelle prossime ore, anche se la prima fase di vendita per i tifosi neutrali è già cominciata il 21 aprile ed è stata disponibile fino al 28 dello stesso mese. I tagliandi riservati al pubblico "di parte" avranno quattro categorie di prezzi: 40 euro, 65, 100, e 150. [...] Adesso che gli uomini di Mourinho dovranno presentarsi certamente a Budepest per giocare la loro seconda finale in un anno, i siti di ricerca voli stanno registrando un impressionante aumento di clic provenienti dalla Capitale che comporta un automatico aumento dei costi. In attesa che vengano pianificati i charter dalle agenzie di viaggio, c'è già chi si è organizzato con partenza il giorno prima da Roma e tornado il 1° giugno pomeriggio. Per adesso la tratta è coperta WizzAir e Ryanair, il volo con partenza il 30/05 alle 22.20 e ritorno il 01/06 alle 15.30 costa 450 euro e impiega un'ora e 45 minuti. [...]

(Il Messaggero)