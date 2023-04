Wijnaldum, una rete per la conferma: "L'amore dei tifosi mi rende felice"

Gini Wijnaldum prende la Roma per mano e la porta verso la zona Champions. E stato lui ad aprire le marcature contro la Sampdoria dopo un primo tempo sfortunato in cui i giallorossi avrebbero meritato il vantaggio. L'olandese ha giocato a centrocampo davanti alla difesa accanto a Matic, una coppia all'esordio dal primo minuto in una zona nevralgica del campo (ci aveva giocato solo 27 minuti contro la Juventus) e il risultato non poteva essere dei migliori. (...) La sua prestazione rende evidente il perché Mourinho la scorsa estate si sia speso per convincerlo a venire alla Roma. Ha qualità preziose che avrebbero fatto comodo nella prima parte della stagione quando è stato in infermeria sei mesi a causa della frattura alla tibia rimediata in un allenamento di fine agosto. E chissà se entro il 30 giugno Tiago Pinto riuscirà a riscattarlo dal Psg. (...) Friedkin dovrà decidere se stanziare i soldi per pagare il riscatto dell'olandese, oppure dirgli addio e cercare un altro prestito (o parametro zero) da integrare in rosa. Se Mourinho resterà, non ci sarà dubbio che spingerà a pagare la clausola da 8 milioni al Psg per riscattarlo e in realtà la Roma è già all'opera per provare ad abbassarla sfruttando l'assenza di sei mesi per infortunio e lo stipendio pagato praticamente a fondo perduto. E a proposito di stipendio, Wijnatdurn dovrà percepire ancora 7 milioni fino al 2024, anno di scadenza del contratto, cifra ben al di sopra dei parametri interni imposti dalla Roma. L'olandese dovrà accettare di firmare un contratto che gli consenta di guadagnare una cifra di poco più alta, ma spalmata in 2/3 anni (...)

(Il Messaggero)