Wijnaldum: “Serata speciale. Da sempre tifo per il Feyenoord”

Non sarà una gara come tutte le altre, quella di stasera (ore 18.45, tv su Sky e Dazn), per Gini Wijnaldum. Il centrocampista olandese, non è un mistero, è tifoso del Feyenoord, società in cui ha mosso i primi passi, e avrebbe voluto affrontare un’altra squadra nei quarti di Europa League, anche questa se non è la sua prima volta da ex. (...) “Ho già detto che avrei preferito non giocare contro il Feyenoord, perché trovo difficile farlo contro un club che normalmente tifo. Ho giocato nel settore giovanile, ho esordito giovanissimo in prima squadra, sono di Rotterdam. Non è che ci pensi tutto il giorno, ma a volte mi viene in mente come sarà entrare in campo da avversario." (...)

(corsera)