Wijnaldum, restano 9 settimane per convincere la Roma e gli scettici

La speranza di Mourinho è che il ritorno in Nazionale abbia fatto bene a Wijnaldum. Per il centrocampista olandese, domani titolare al fianco di Matic in un centrocampo orfano di Cristante, contro la Sampdoria comincia un altro campionato, quello in cui dovrà convincere gli scettici di meritare la conferma per il prossimo anno.

La frattura alla tibia rimediata in allenamento dopo uno scontro con Felix gli ha fatto saltare tutta la prima parte della stagione e i Mondiali in Qatar. Wijnaldum è rientrato a febbraio, aumentando man mano il suo minutaggio e nelle ultime 4 di campionato è partito sempre titolare: purtroppo per lui e per la Roma la squadra ha ottenuto 3 sconfitte e 1 sola vittoria, seppure importante contro la Juventus.

Non ha potuto nemmeno festeggiare il suo primo gol in giallorosso, realizzato nel giorno della sconfitta casalinga col Sassuolo, ma di sicuro è uno degli uomini di Mou, e se il portoghese rimarrà il prossimo anno sulla panchina romanista, il g.m. Tiago Pinto dovrà riscattarlo (il diritto è fissato a 8 milioni) o provare a prolungare il prestito (ma prima Gini dovrebbe rinnovare coi francesi). Per il momento tutti continuano ad aspettarlo, convinti della bontà della scelta fatta la scorsa estate.

