Verso il divieto di vendita dei biglietti agli olandesi

IL TEMPO - È sempre più vicina la chiusura ai tifosi olandesi del settore «ospiti» dello stadio Olimpico in occasione della partita Roma-Feyenoord. A quanto si apprende, infatti, il viceprefetto vicario Raffaela Moscarella ha convocato per la giornata di oggi una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in vista del match di Europa League, in programma il 20 aprile. L'orientamento della Prefettura sarebbe proprio quello di formalizzare l'interdizione dell'area riservata alle tifoserie ospiti e di vietare la vendita dei biglietti ai residenti in Olanda. Gli altri settori dello stadio, tuttavia, risultano già «sold out».

La decisione sarebbe maturata in seguito al parere del Comitato di analisi sulla sicurezza delle manifestazioni sportive. A pesare è il precedente del 2015, quando un'orda di tifosi del Feyenoord invase piazza di Spagna e vandalizzò la fontana della Barcaccia. E qualcuno, tra gli ultrà olandesi, in vista del match con l'A.S. Roma avrebbe già minacciato di voler ripetere l'oltraggio di otto anni fa.

«C'è preoccupazione per l'arrivo dei tifosi del Feyenoord. Saremo inoltre alla vigilia dell'ispezione del Bie per Expo», ha dichiarato il sindaco Roberto Gualtieri intervenendo ieri alla trasmissione «24 Mattino» di Radio 24. «Per questo - ha aggiunto Gualtieri - ho raccomandato la massima attenzione e il ministro Piantedosi mi ha garantito pieno impegno. Mi risulta anche l'orientamento a vietare la trasferta. Poi c'è sempre chi arriva lo stesso ma sono di meno e vanno isolati e controllati. Questo è quello che auspichiamo: massimo impegno per evitare danni alla città». Il primo cittadino non ha nascosto l'auspicio che si possa arrivare persino al divieto di trasferta per gli olandesi. «È una misura estrema, se è comprovato il pericolo. Non dovrebbe essere la norma ma in questa circostanza ci sono le ragioni».

E sull'arrivo del Feyenoord nella Capitale si è espresso anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi, intervenendo a «Un giorno da pecora» su Radio Rai 1. «Piantedosi farà la scelta giusta - commenta il ministro - Ha conoscenze della questione che noi non abbiamo».