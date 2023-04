Un weekend a tutto derby: Under 18, 16 e 15, che tris

Weekend capitolino. Tre partitissime in due giorni: saranno anche giovanili, ma il derby è pur sempre il derby. Si parte con gli Under 16, oggi in campo alle 14. Si chiude domani con gli Under 18 alle 15. In mezzo gli Under 15, protagonisti domani alle 11.

Partendo dall'Under 18: la Roma guida il girone A con 41 punti, la Lazio è a 35, +2 sul Lecce e +3 sul Bologna. Posizioni da blindare: le prime due si qualificano alle semifinali scudetto. Le distanze ravvicinate mettono più pressione ai biancocelesti. Stesso discorso nel campionato Under 16: nel girone D Roma a quota 40, Lazio 33. Il Frosinone rincorre a 30. I primi due posti, in questo caso, portano agli ottavi senza passare per i precedenti turni dei playoff. Testa a testa, invece, in Under 15: entrambe a 39, hanno fatto il vuoto nel girone D.

L’Under 16 di Falsini ha nello specchietto retrovisore un 6-0 tennistico inflitto alla Salernitana: sta vivendo un grande momento di forma Coletta, centrocampista con il vizio del gol, ma sono tanti i prospetti interessanti: Cama, Arduini e Di Nunzio.

I più piccoli di questo tris da derby, gli Under 15, li allena Scala e nel derby di oggi, non dovrebbe fare a meno della classe dell'italo-brasiliano Falcetta. In campo ci sarà anche il fratellino di Darboe.

Capitolo finale sull'Under 18 del turco Tanrivermis che sta dominando il girone grazie ai gol dell'attaccante Misitano e all'apporto del jolly Mannini, capitano dell'Italia Under 17.

