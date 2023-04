Un turnover ragionato. Forse a riposo Spinazzola e Matic

Senza Abraham e Dybala, oltre a Solbakken e Karsdorp. Mourinho è in emergenza, stasera contro l’Udinese, e deve far riposare qualche titolare in vista della gara di giovedì contro il Feyenoord. Per quel giorno, probabilmente, avrà a dispozione la Joya, che ieri si è sottoposto a degli esami che hanno confermato le sensazioni dei giorni scorsi: non c’è lesione agli adduttori ma solo affaticamento. Stasera non sarà comunque della partita e al suo posto dovrebbe giocare El Shaarawy (All’Udinese, nel 2011, il suo primo gol in A) alle spalle di Belotti e al fianco di Pellegrini. (...) Da capire che accoglienza gli riserverà l’Olimpico: dopo le critiche per il rigore sbagliato, nelle ultime ore a Pellegrini sono arrivati molti attestati di stima e solidarietà da parte dei tifosi. In ottica Europa League, a centrocampo potrebbe riposare Matic, con Cristante e Wijnaldum titolari, a meno che Mourinho non schieri a sorpresa Bove al posto dell’olandese. (...) Possibile turno di riposo anche per Spinazzola, con conseguente spostamento a sinistra di Zalewski e l’inserimento di Celik sulla fascia destra. In difesa Mancini, Ibanez (100esima in A con la Roma) e Smalling. (...)

(corsera)