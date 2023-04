Un ranking Uefa come ai bei tempi con vista Mondiale

Ranking Uefa d'altri tempi. 1) Nella classifica generale siamo ancora quarti, ma a soli due punti e mezzo dalla Germania: vincendo le tre coppe potremmo chiudere la stagione con un sorpasso. 2) Nella classifica stagionale siamo a pochi centesimi dagli inglesi, anche qui non è impossibile mettere la freccia. 3) Il coefficiente del 2022-23 (20,4) è il più alto della nostra storia. 4) È molto probabile che cominceremo la prossima stagione al terzo posto, all'inseguimento di Inghilterra e Spagna. Qualcosa sta cambiando.

Il ranking Uefa è vitale. Da quando è stata poi introdotta la nuova formula "4 X 4" ci siamo assicurati una stabilità prima sconosciuta in Champions: sempre 4 club nei gruppi. Ora la Champions cambia ancora: dal 2024-25 fase finale a 36 squadre in un solo gruppo, sempre 4 club per le prime 4 nazioni. Però il contingente può aumentare perché il regolamento prevede che i due campionati con il miglior ranking stagionale abbiano diritto a una squadra in più. Meglio finire secondi la prossima stagione...

Non è però escluso che in Champions 23-24 avremo 5 squadre. Il caso di scuola è se Inter o Milan vincono questa Champions e arrivano in campionato oltre il quarto posto. Oppure se Juve o Roma si prendono l'Europa League e sono anche loro oltre il quarto posto in Serie A. Comunque: massimo 8 club totali e 5 in Champions.

Il ranking Uefa per club conta di più. Dà un posto nel ricco Mondiale per club Fifa che comincia nel 2025. Si parla di un montepremi di 150 milioni per le 32 finaliste. Le europee sono 12: le 4 vincenti delle Champions dal 21 al 24 (finora Chelsea e Real Madrid) e le 8 con il miglior ranking Uefa '21-24. Con il limite di non più di due club per nazione (a meno che non ci siano tre vincenti). In questo momento le 8 sarebbero City, Bayern, Villarreal, Roma, Psg, Juve, Benfica e Lipsia. Tra le italiane, l'Inter è 3°, poi Napoli e Milan. Ma c'è un altro anno.

