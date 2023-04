Un percorso a ostacoli

All'Olimpico si gioca uno spareggio Champions e lo stadio è l'unica fortuna che abbiamo, anche il prossimo, contro l'Inter, sarà alle pendici di Montemario. Pubblico a parte, su quasi tutto il resto partiamo con gli handicap. [...]

Contro il Milan le assenze sono importanti ma, più di ogni altra cosa, la partita si vince o si perde a centrocampo e quello è un punto di forza del gioco di Mou. In attacco, è necessario segnare [...]. E sappiamo quanto sia importante il ruolo del capitano Lorenzo, per fortuna tornato in forma. [...]

Il tema è fermare le ripartenze in volata di Leao. Il resto è normale, compreso Giroud.

Un ultimo pensiero va al portiere: Rui Patricio è solidissimo, può avere due incidenti l'anno, quest'anno li ha già avuti e dunque siamo a posto.

(Paolo Liguori - Il Messaggero)