Un Gini in più. E le soluzioni raddoppiano

Il progetto che aveva in mente José Mourinho la scorsa estate, sta prendendo forma. Il centrocampo è finalmente al completo grazie al ritorno in grande stile di Gini Wijnaldum sancito nella partita contro la Sampdoria. Adesso lo Special avrà una serie di possibilità in più per il reparto. Scelte che prenderà in base all'avversario, ma anche in relazione allo stato fisico dei giocatori. Pellegrini, ad esempio, non è al massimo della condizione da alcune settimane e probabilmente uno turno di riposo potrebbe giovargli per ritrovare la forma ottimale. La carta Wijnaldum può servire proprio a questo: Gini è in grado di interpretare alla perfezione il ruolo di trequartista accanto a Dybala (o anche nel 4-2-3-1): visione di gioco, capacità di inserimento e tiro dalla distanza. Non è da meno in quello di centrocampista, lo ha dimostrato contro i blucerchiati in cui Matic ha dato copertura alla difesa a quattro e lui profondità alla squadra. Il suo gol ha stappato la partita e trasmesso sicurezza ai compagni. […]

(Il Messaggero)