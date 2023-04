Un altro viaggio sul motorino

ASROMA.COM (T. CAGNUCCI) - Roma-Feyenoord è stata una partita da Roma. [...]

Roma-Feyenoord è stata un’altra cosa perché ci costringeva a parametrarci con un bel pezzo di noi e buona parte della nostra storia: recente, recentissima, passata e lontanissima.

Roma-Feyenoord era un obbligo già dal sorteggio: ci toccano loro, la squadra che abbiamo battuto nel nostro giorno di gioia, per un trofeo atteso 14 anni, per una coppa attesa 61 anni, per una notte europea che abbiamo dentro da troppo tempo, da “quel tempo” (in fila al botteghino dal 1984 per rigiocare un’emozione cronometrabile con l’eternità di un Capitano più 55 secondi).

È stato come rivivere, col rischio di ridefinirla, almeno un po’, Tirana. [...]

Giovedì notte ci siamo sentiti più campioni, più forti, più noi. È come se avessimo difeso quella notte di Tirana anche nei suoi piccoli risvolti, nel cestino preparato al ragazzino per la prima mensa a scuola, come proprio a dire non v'azzardate nemmeno col pensiero, manco pe’ sbajo a dì o a fa qualcosa su Tirana. È roba nostra. [...]

Credo che per questo abbiamo vinto ed evitato la nottata di lacrime e preghiere da “grazie lo stesso”, da “ma che ne sapete voi”, da “quando vince sei di tutti, quando perdi sei solo mia” eccetera, e proprio all'89 che è un bel vaffa allo stantio e vuoto vizio mainagioistico, proprio per dire questa notte è ancora nostra, ma non quella prima degli esami, piuttosto quella dell’esame superato a Tirana.

Non più la notte che ci fa male, ma quella in cui un padre va in giro di notte a festeggiare col figlio sul motorino... Splendori. [...]

Questo c’era in palio a Roma-Feyenoord: un altro giro sul motorino.

VAI ALL'ARTICOLO COMPLETO