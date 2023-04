Ultras olandesi con biglietti falsi

IL TEMPO (P. SERENI) - Prima la foto provocazione a piazza di Spagna, con gli striscioni del Feyenoord srotolati sulla scalinata di Trinità de' Monti. Poi lo sfottò sui social network: «Ciao, ci siamo di nuovo». Il messaggio degli ultras olandesi ha mandato su tutte le furie i tifosi della Roma. Tensione alle stelle prima del fischio d'inizio della partita di Europa League allo stadio Olimpico. Nessuno ha ancora dimenticato la spedizione punitiva di due giorni fa ad opera di duecento romanisti che si sono radunati al Colosseo «a caccia» di ultras del Feyenoord, armati di mazze e bastoni. Gli olandesi li hanno trovati. Centocinquanta, che si sono rifugiati nel pub Shamrock per evitare rischi. Mentre la polizia ha tenuto separate le due tifoserie in una Roma blindata. Quaranta tifosi olandesi hanno provato ieri a entrare allo stadio con biglietti contraffatti. Per assistere alla partita di calcio tra Feyenoord e Roma avevano inserito dati anagrafici difformi rispetto ai documenti d'identità. Pare, per non risultare olandesi. Visto che agli ultrà arrivati dai Paesi Bassi era stata vietata la vendita dei biglietti per evitare eventuali scontri con i tifosi della Roma. Venticinque si sono invece «travestiti» da romanisti per accedere all'Olimpico. Non potendo andare allo stadio 150 ultrà della squadra di calcio di Rotterdam si sono riuniti in uno dei tanti pub nei pressi del Colosseo, per vedere in televisione l'incontro. Millecinquecento i poliziotti in campo. Presidiati i punti sensibili della Capitale, per evitare eventuali disordini e scontri tra tifoserie. Per l'occasione, il Comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza ha approvato un piano di intervento con sorveglianza speciale in stazioni, caselli autostradali e punti critici della città da parte di polizia, carabinieri e guardia di finanza. È stato disposto il divieto di vendita e trasporto di bevande in vetro fino alle otto di questa mattina. Le aree maggiormente sorvegliate sono state quelle in corrispondenza di fontane e monumenti. In piazza di Spagna, dove nel 2015 alcuni ultrà del Feyenoord furono protagonisti di un atto di vandalismo sempre in occasione di un match con la Roma, la Fontana della Barcaccia è stata transennata. La piazza è stata circondata da agenti in divisa e mezzi blindati. Transennata anche la fontana di Trevi. Sorvegliate speciali pure piazza Barberini, piazza della Repubblica, piazza del Popolo e piazza Venezia. I tifosi nella Capitale sono stati monitorati dalle forze dell'ordine.