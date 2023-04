Ultrà olandesi coi biglietti «italiani»

Si sono presentati ai tornelli convinti di poter entrare allo stadio Olimpico con biglietti intestati a cittadini italiani per prendere posto in un settore che non era più quello riservato agli ospiti. E così ieri sera qua-anta ultrà olandesi del Feyenoord sono finiti in Questura: potrebbero essere denunciati, ma potrebbero anche rivelare dove e come hanno acquistato i tagliandi - vietati dalla Prefettura non solo ai residenti a Rotterdam ma in tutti i Paesi Bassi -, quali sono i canali italiani attraverso i quali li hanno ottenuti e a chi li hanno pagati. La certezza è che si trattava di biglietti veri solo con generalità diverse dal possessore. (...) Le indagini della Digos sono appena cominciate, mentre fino a tarda notte polizia e carabinieri hanno vigilato in tutto il centro per controllare gli spostamenti di oltre 250 tifosi del Feyedoord, che hanno guardato la partita in tv in alcuni pub, blindati dalle forze dell'ordine, come lo Shamrock in via del Colosseo. Nelle ore precedenti, dopo aver respinto un assalto di circa 200 ultrà romanisti proprio a un gruppetto di olandesi sempre nei pressi dell'anfiteatro Flavio, la Questura ha sequestrato in via Andrea Doria, a Prati, mazze e martelli nel bagagliaio di un'auto: 20 ultrà giallorossi sono stati fermati (...)

(corsera)