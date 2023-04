Ultimatum a Smalling: risposta entro aprile

IL TEMPO (L. PES) - Nessuna risposta. Ormai da diverse settimane sul tavolo di Smalling c'è l'offerta della Roma per rinnovare il contratto in scadenza tra pochi mesi, ma l'inglese non ha ancora preso una decisione. Un biennale a 3.8 milioni bonus facili compresi, ovvero la stessa cifra di base percepita attualmente. Uno sforzo economico compiuto dal club, che, senza la certezza della Champions, prova a blindare il suo leader difensivo per le stagioni future, cambiando strategia rispetto a quanto accaduto con Mkhitaryan. Ma il tempo stringe, e Pinto ora vuole una risposta da Smalling. Entro qualche settimana, prima della fine di aprile, il numero sei giallorosso dovrà decidere se restare ancora due anni nella Capitale o rifiutare la proposta e prendere altre strade. Un invito, insomma, a decidere in tempi ragionevoli.