Uefa, no ai tifosi giallorossi a Rotterdam. Telefonata cordiale tra i due sindaci

La Uefa vieta la vendita dei biglietti ai tifosi della Roma per la trasferta contro il Feyenoord di giovedì 13. Un provvedimento arrivato a nove giorni dalla gara d'andata dei quarti di Europa League, forse con troppo ritardo viste le proteste da parte di chi aveva già acquistato il biglietto aereo per l'Olanda. […] Ieri, telefonata amichevole tra il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e quello di Rotterdam Ahmed Aboutaleb. I due primi cittadini si erano conosciuti a Tirana in occasione della finale di Conference League dello scorso 25 maggio, e durante il colloquio hanno avuto modo di evidenziare e confermare l'amicizia tra le due città, concordando sul fatto che certe decisioni sono state necessarie e "preventive", non dipendenti dalla volontà diretta dei sindaci stessi, ma dalle autorità competenti, in questo caso ministeri e Uefa. Il sindaco di Roma Gualtieri, subito dopo il sorteggio Uefa che aveva messo di fronte Roma e Feyenoord, era stato tra i primi a mostrare una certa preoccupazione per l'arrivo dei tifosi olandesi.

(Il Messaggero)