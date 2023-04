Tutto lo stadio colorato di giallorosso. Con Totti e De Rossi la prima di Lina

L'atmosfera all'Olimpico ricorda una finale. Una coreografia in Curva Sud da brividi composta da uno striscione con scritto «Amore senza resa» e un lenzuolo rosso che ha occupato l'intera parte bassa del settore con la scritta ASR. Bandiere, sciarpe e ogni seggiolino occupato, compresi quelli dei Distinti Nord Ovest che sarebbero dovuti essere riservati ai tifosi del Feyenoord. Gli olandesi sono rimasti fuori perché è stata vietata la vendita dei tagliandi e il club ha dato la possibilità ai romanisti di comprare i biglietti nel loro settore. Il risultato è stato un colpo d'occhio incredibile. (...) A godersi lo spettacolo in tribuna anche Francesco Totti con il figlio Cristian, Daniele De Rossi (seduti vicini) e l'ex difensore Aldair. Poco distante da loro il nuovo amministratore delegato Lina Souloukou che per la prima volta da quando è stata nominata Ceo ha assistito dal vivo a una partita della Roma. Assieme a lei il vicepresidente Ryan Friedkin fermato da decine di ti-fosi al suo arrivo all'Olimpico. Si è diretto nella pancia dello stadio, mentre nell'area ospitalità l'ex portiere di Roma e Fiorentina Luciano Tessari ha avuto un malore. Immediati i soccorsi medici. (...)

(Il Messaggero)