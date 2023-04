Tra Abraham e Belotti spunta Dybala

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Ultimi allenamenti a Trigoria in vista della trasferta di Torino di domani. Ieri la squadra ha lavorato in mattinata sotto gli occhi di Mourinho e Tiago Pinto. Lo Special One può sorridere: dopo l'emergenza in difesa con la Sampdoria, sono tornati dalla squalifica Ibanez, Mancini, Kumbulla e Cristante. Il tecnico portoghese potrà così abbandonare l'esperimento - vincente - della difesa a quattro, per tornare a un modulo più congeniale all'organico della Roma. Prima della partenza, in programma nel primo pomeriggio di oggi, i giallorossi scenderanno in campo alle 12.30 per la rifinitura, che sarà utile anche per sciogliere gli ultimi dubbi. Il principale dilemma è quello relativo all'attacco: grazie anche il ritorno di Cristante dalla squalifica, sono tre le possibili soluzioni anti-Toro. La prima è quella di schierare Belotti, il grande ex della partita. Con Dybala e Pellegrini alle sue spalle, il Gallo potrebbe infatti trovare la sua prima rete in campionato proprio in quello stadio che l'ha visto protagonista per sette stagioni (113 i gol segnati con la maglia granata). La seconda opzione prevederebbe invece Abraham dal primo minuto. Anche l'ex Chelsea in stagione ha faticato a segnare - l'ultima rete è datata 4 febbraio contro l'Empoli - ma con la sua struttura fisica potrebbe aiutare la squadra. L'ultima soluzione, non da scartare, è quella di utilizzare Dybala come «falso nove», così come già fatto con l'Inter e Juventus in questa stagione.