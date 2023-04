Totti, foto d'autore a Madrid. E oggi in tv

Una foto con Benzema, una con Rudiger e una ancora con Modric. E prima, con la compagna Noemi, come sfondo il Santiago Bernabeu. Francesco Totti è stato a Madrid, ha visto la partita contro il Celta Vigo, poi un giro nella pancia dello stadio-mito, che anni fa poteva essere il suo. "Il Read Madrid è un club molto importante, vedere una partita dalla tribuna è stata una sensazione meravigliosa. Con Ancelotti ho un bellissimo rapporto. E una persona vera, pura, che trasmette posi-tività. Mi ha dato l'opportunità di venire a vedere que-sto centro di allenamento ed eccomi qui." (...) Totti ha poi concluso ricordando l'ovazione ricevuta nel 2016 al Bernabeu: «E stata una sen-sazione che porto e porterò con me per il resto della mia vita. Anche giocarci da avversario è stato stimolante», Francesco stasera sarà ospi-te a Dazn nel programma SuperTele e di Pierluigi Pardo.

(Il Messaggero)