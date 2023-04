Totti e Spalletti: "L'incontro ci sarà"

IL TEMPO - A sei anni di distanza dallo scontro tra il tecnico toscano e l’ex capitano giallorosso Le Iene strappano ad entrambi la promessa di un incontro pacificatore. Nel servizio di Filippo Roma - in onda stasera su Italia 1 – le immagini e le dichiarazioni di Spalletti e Totti. L’inviato incontra Spalletti durante l’evento dedicato al Premio Bearzot, e l’ex tecnico: «Io sono stato contento di quello che ha detto Francesco e questa cosa si farà sicuramente perché fa piacere a tutti e due. Scelga lei luogo e momento!». Totti è in moto per Roma e tra una battuta e l’altra: «Adesso ha cose più importanti, deve vincere uno scudetto!».