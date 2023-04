Francesco Totti, collegato da casa con lo studio di DAZN, ha parlato nel postpartita di Atalanta-Roma: "I giallorossi hanno due anime: in Europa viaggiano bene, in Serie A sono altalenanti. Questo ko complica un po' il cammino per la Champions".

Successivamente ha inviato un messaggio ai Friedkin: "I matrimoni si fanno in due, non dipende da me. Ma prendere un caffè per parlare di tante cose penso si possa fare...".

(gasport)