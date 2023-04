Toro, gli investimenti sono da Europa. Spesi in un anno 50,9 milioni: più di Inter, Milan, Lazio e Roma

Cinquanta milioni e novecento mila euro. Nelle recenti tre sessioni di mercato, ovvero nell'ultimo anno, il Torino ha speso quasi cinquantuno milioni per l'acquisto di nuovi calciatori. Un volume di investimenti in molti casi superiore alle grandi della Serie A, sommando le cifre delle finestre di gennaio 2022, estate 2022 e quella invernale 2023. Si scopre così che, nel periodo, il Toro ha speso più di Inter (50 milioni), Milan (43), Lazio (42,7) e Roma (10,5). Ovvero più della squadra campione d'Italia in carica (i rossoneri), superando i quattro club che rappresentano le due città (Milano e Roma) più importanti del Paese. Dal confronto con le grandi del campionato italiano, soltanto Juventus (142,3) e Napoli (74,5) hanno fatto registrare uscite superiori. I granata si piazzano al terzo posto nell'anno solare (da gennaio 2022 a gennaio 2023) per milioni di euro investiti sul mercato, in mezzo e davanti a club che, durante la stagione, hanno partecipato alle competizioni europee beneficiando dei ricavi garantiti dalle Coppe.

Proprio ieri, il Torino ha pubblicato sul sito ufficiale il bilancio 2022. I granata "tagliano" l'esercizio sull'anno solare (non sulla stagione sportiva), chiuso con una perdita di 6,8 milioni. È il quinto di fila in rosso dopo i campionati della pandemia. In questo anno la proprietà ha investito con forza e più di molte grandi della A: considerando il -60 milioni eredità del Covid, i 51 milioni spesi sul mercato oggi valgono doppio.

