Toro e Roma, chi mette la freccia?

Un bel pezzo del faccia a faccia tra Juric e Mourinho si giocherà sulle fasce: chi metterà la freccia? Il Torino sembra aver trovato equilibrio e garanzie con la coppia Singo-Rodriguez e l'esterno ivoriano è sempre molto ispirato quando incontra i giallorossi.

Per quanto riguarda la Roma, Spinazzola sta finalmente ritrovando la continuità e il rendimento dei giorni migliori. I suoi uno contro uno sulla sinistra infatti risultano fondamentali per creare superiorità numerica e anche oggi dovrebbe partire titolare, a meno che lo Special One non decida di preservarlo per il Feyenoord. Dall'altra parte c'è Zalewski, il quale dovrà attaccare il più possibile Rodriguez. Il calciatore polacco è adattato nella posizione di esterno destro, ma Mourinho adora il suo spirito di sacrificio e dedizione.

(gasport)