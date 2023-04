Torna Abraham dall'inizio

IL TEMPO (M. CIRULLI) - Questa sera i giallorossi scenderanno in campo con il miglior undici titolare per cominciare con il piede giusto questo doppio confronto con il Feyenoord. A difendere la porta gialloros-sa ci sarà Rui Patricio, chiamato a ripetere l'ottima

prestazione di Tirana con gli olandesi. In difesa Oltre a Smalling e Mancini ci sarà Llorente, lo spagnolo sembra aver infatti vinto il ballottaggio con Ibanez per la seconda partita consecutiva. Invariate le fasce: a destra Zalewski, ormai sempre più a suo agio su quel lato del campo, così come Spinazzola a sinistra. Nonostante sia intervenuto ieri in conferenza stampa, Bove rimarrà in panchina. Il centrocampo sarà composto dalla coppia Matic- Cristante. Tornera sulla trequarti Dybala, dopo l'esperimento da punta a Torino, al suo fianco agirà Pellegrini. L'attacco verrà affidato ad Abraham, alla ricerca del gol da febbraio. Nessun dubbio per Slot. Il tecnico del Feyenoord si affiderà agli undici che stanno dominando in Olanda: confermato Gimenez davanti, al suo fianco ci saranno Idrissi e Jahanbaksh. Le chiavi del centrocampo saranno invece affidate a Kokcu.