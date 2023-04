TORINO-ROMA: le probabili formazioni dei quotidiani. Pochi dubbi per Mou, Cristante-Wijnaldum a centrocampo. In attacco c'è Belotti

Vietato sbagliare. La Roma di José Mourinho affronterà oggi alle ore 18:30 il Torino di Ivan Juric nel match valido per la ventinovesima giornata di Serie A. I giallorossi hanno la chance di sorpassare Inter e Milan, fermate sul pari rispettivamente da Salernitana ed Empoli, e portarsi al terzo posto in classifica in solitaria. Per farlo, però, servirà una vittoria in un campo davvero ostico. Lo Special One si affiderà a Rui Patricio in porta, mentre in difesa ritroverà i titolarissimi Mancini e Ibanez (entrambi out per squalifica contro la Sampdoria), i quali affiancheranno Smalling. A centrocampo torna Cristante, che giocherà in coppia con Wijnaldum (Matic verso il turno di riposo). Sulla trequarti confermati Dybala e Pellegrini, i quali agiranno alle spalle del grande ex del match, il 'Gallo' Belotti.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

TUTTOSPORT - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

IL MESSAGGERO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

LA REPUBBLICA - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.

IL TEMPO - Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Belotti.