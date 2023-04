Tattica e sacrifici: la strada da seguire

La strategia di Mourinho ha funzionato alla perfezione per 97 minuti. [...] Lo Special One nel suo trasformismo tattico ha opposto ai rossoneri un 5-3-2, con due importanti novità: cinque uomini attenti alla fase difensiva e due centravanti a incrociarsi davanti. Questa decisione è stata dettata dalla necessità di neutralizzare la catena di sinistra del Milan, con Theo Hernandez e Leao. Celik in appoggio a Mancini ha fatto la migliore partita stagionale. Ha annullato Leao, che ha avuto pochi spunti, compreso quello decisivo del pareggio. [...]

La Roma è viva e la prestazione tattica è stata di altissimo livello, nonostante le preoccupazioni della vigilia. [...] Il Milan è una squadra in salute, la Roma non gli ha permesso di giocare, gli ha tolto velocità di gioco e ritmo, con tanta densità in mezzo al campo. Mourinho ha dovuto fare i conti con le assenze. Senza Smalling, Wijnaldum e Llorente, dopo un quarto d'ora ha dovuto rinunciare a Kumbulla, che aveva cominciato bene marcando a uomo Giroud. A quel punto ha spostato Cristante in mezzo ai centrali difensivi e ha inserito Bove, che ha fatto una partita di grande sacrificio, aiutando Celik con le uscite su Hernandez. Dybala, in panchina senza scarpini, era stato inserito nella distinta solo per dare un supporto morale ai compagni. E Belotti, più attivo di Abraham nel primo tempo, ha dovuto arrendersi dopo l'intervallo.

La Roma ha saputo far fronte a tutti questi problemi grazie a una straordinaria organizzazione tattica. Mourinho l'aveva preparata alla grande, lo sviluppo della squadra c'è stato, con una sola maledetta disattenzione al 52' della ripresa. Per tutti questi motivi raggiungere il quarto posto sarebbe un risultato straordinario. [...] I tifosi possono essere orgogliosi di questa squadra, che resta in piena corsa per la Champions.

(Guido D'Ubaldo - Corsport)